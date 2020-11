Ręka z legitymacją i wpychanie tarczy w twarz funkcjonariusza. Policja o użyciu gazu wobec posłanki Nowackiej

Nagranie wyraźnie pokazuje, że jedna osoba lekceważy komunikaty nadawane przez urządzenia nagłaśniające i wezwania policjantów. To kobieta, która podchodzi do policyjnego szyku i będąc tuż przy funkcjonariuszach przepycha tarczę i wyciąga rękę przed samą twarz jednego z nich. pic.twitter.com/4DLROwfTWX

Marczak mówił, że kamery nasobne policjantów zarejestrowały nie tylko obraz, ale i dźwięk. Dodał, że na nagraniach "nie ma nic, że mamy do czynienia z posłem".



- Na nagraniach widzimy policjanta, który wielokrotnie używa słów "odsuńcie się" - mówił rzecznik.



- To są słowa wypowiadane przez policjanta, na którego napierały osoby i gdzie widzimy m.in. w pewnym momencie rękę, która przepycha tarczę i wpycha tę tarczę w twarz policjanta, i w tym przypadku również jak się okazuje z nagrań, które są pokazywane w jednej ze stacji, niemalże wpycha legitymację w twarz policjantowi - dodał. Dopytywany dodał, że chodzi o rękę z legitymacją.



- W przypadku tym konkretnym nie widzę żadnej możliwości, żeby policjant miał możliwość zobaczyć co jest tak naprawdę na tym, co chciała pani poseł okazać - stwierdził.



Nadkom. Marczak dodał, że czynności kontrolne trwają. - Dla nas bardzo ważne będzie to, co zostanie ustalone w trakcie rozmowy z panią poseł - zadeklarował.