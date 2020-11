Witek oczekuje wyjaśnień ws. potraktowania Nowackiej gazem

- Byłam na proteście, poszliśmy całą grupą posłanek i posłów, po poprzednich doświadczeniach wiedząc, że trzeba to obserwować, monitorować. I tak, jak absolutnie jestem zwolenniczką praw kobiet, liberalnego prawa aborcyjnego, jestem wściekła na ten Trybunał Konstytucyjny, tak to, co dziś widzieliśmy, było tak niesamowicie niemądrą akcją policji, że aż ciężko uwierzyć - powiedziała sama Nowacka w rozmowie z TVN24. - Tu nie chodzi o to, że dostałam faktycznie z bardzo bliskiej odległości - 30-50 cm - gazem w twarz, pokazując legitymację poselską, ale o całość tego, co tam się działo - dodała.

Nadkom. Sylwester Marczak, rzecznik Komendanta Stołecznego Policji, poinformował, że skierowani na miejsce funkcjonariusze z wydziału kontroli mają zweryfikować czy doszło do takiego zdarzenia i dlaczego posłanka została spryskana gazem. Jednak jeszcze w sobotę w mediach społecznościowych opublikowane zostały zdjęcia, dokumentujące, że Nowacka została potraktowana gazem z bardzo bliskiej odległości.

Jak poinformowało w niedzielę twitterowe konto Kancelarii Sejmu, tego dnia marszałek Elżbieta Witek rozmawiała z gen. Jarosławem Szymczkiem, Komendantem Głównym Policji, w sprawie „okoliczności użycia gazu łzawiącego wobec posłanki Barbary Nowackiej, w trakcie sobotnich demonstracji”. „Oczekiwane są niezwłoczne, pisemne wyjaśnienia w tej sprawie” - czytamy w komunikacie.