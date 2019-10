Lublin: Ładunki wybuchowe na Marszu Równości. Zatrzymano małżeństwo

Para usłyszała zarzuty. Oskarżeni złożyli wyjaśnienia w tej sprawie, ale prokuratura nie zdradza szczegółów. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec małżeństwa areszt tymczasowy na okres trzech miesięcy.

Małżeństwo usłyszało zarzuty z art. 171 Kodeksu karnego. Dotyczy on m.in. nielegalnego wytwarzania i posiadania urządzeń wybuchowych, które mogą sprowadzić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób. Grozi za to kara od pół roku do ośmiu lat więzienia.

Zatrzymani pojawili się na Marszu Równości z pojemnikami z gazem. Przymocowali do nich petardy. Wybuch takiego pojemnika mógłby doprowadzić do śmierci osób, które znajdowały się w pobliżu.

Policjanci zatrzymali parę ok. godziny 14, gdy uczestnicy marszu zaczynali ruszać.