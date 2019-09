Marsz Równości w Lublinie: Ponad 30 zatrzymanych

Według szacunków policji, w II Marszu Równości w Lublinie wzięło udział ok. 1,5 tys. osób. Na trasie przemarszu doszło do incydentów, określanych przez mundurowych jako „niegroźne”. Marsz próbowało zakłócić kilka grup po kilkadziesiąt osób. Doszło m.in. do szarpaniny z funkcjonariuszami, którzy otoczyli kordonem maszerujących. W stronę policjantów wznoszono też niewybredne okrzyki.

