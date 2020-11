Koronawirus: Spadające wokandy pogrążają sądy

Wśród blisko 400 sądów działających dziś w kraju trudno znaleźć taki, który pracuje na pełnych obrotach i w pełnym składzie. Z reguły codziennie brakuje od 10 do 20 proc. obsady. W efekcie każdego miesiąca tysiące spraw spada z wokand. Kolejne terminy wyznaczane są zazwyczaj na marzec, kwiecień 2021 r. I nie ma gwarancji, że wówczas się odbędą. Tym bardziej, że od przyszłego tygodnia część sędziów i pracowników może musieć zostać w domu by zaopiekować się małymi dziećmi, które właśnie przechodzą na zdalną naukę

W Sądzie Rejonowym dla Łodzi- Śródmieście (to drugi co do wielkości sad rejonowy w kraju) od 9 do 27 listopada 2020 r przeprowadzane będą jedynie najpilniejsze rozprawy. Ograniczenia mają na celu ochronę zdrowia i życia ludzi, a także utrzymanie funkcjonowania sądu. W sądach poznańskich także widać spowolnienie. W marcu 2020 roku odbyło się 824 rozpraw i posiedzeń w sprawach cywilnych, a rok wcześniej w tym samym czasie było ich 2 057.