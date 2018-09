Johann: jeśli TSUE nakaże zmianę polskiego prawa absolutnie nie zgodzę się, by ten wyrok uznać

W rozmowie z Onetem decyzję SN - o wysłaniu do Luksemburga kolejnych pytań prejudycjalnych - skomentował Wiesław Johann, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. Jak stwierdził, są to "niepotrzebne zabiegi, wynoszące polskie sprawy do Luksemburga".

Sąd Najwyższy wystosował dziś do Trybunału Sprawiedliwości UE dwa kolejne pytania prejudycjalne ws. niezależności władzy sądowniczej.

O ocenę działania Sądu Najwyższego portal Onet.pl zapytał wiceprzewodniczącego KRS, której pytania sądu dotyczą. Sędzia Wiesław Johann, przedstawiciel prezydenta w Radzie podkreśla, że "zabiegi Sądu Najwyższego nie mają nic wspólnego z normalnym rozumieniem prawa". - Albo uznajemy porządek prawy, który obowiązuje w Polsce, albo nie - mówi Onetowi sędzia Johann. - A nadrzędnym aktem prawnym jest w naszym państwie konstytucja, wszystkie inne są jej podporządkowane - podkreśla. - Nie można więc traktować prawa wspólnotowego jako nadrzędnego wobec konstytucji. I jeśli mamy porządek prawny, który nie został zakwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny, to on obowiązuje, koniec, kropka - mówi wiceszef Krajowej Rady.

Gdy dziennikarz portalu zapytał sędziego Johanna wprost, co powinna zrobić polska władza, gdyby unijny Trybunał Sprawiedliwości uznał, że ustawę o KRS należy zmienić, bo jest niezgodna z prawem unijnym, wiceszef KRS odparł, że to byłoby "nieszczęście oraz potężny problem". - To orzeczenie może mieć pewien aspekt polityczny - mówi. - Wtedy byłoby nieszczęście. Powstaje więc pytanie, w jakim stopniu ono będzie wykonane w Polsce. Ja sobie nie wyobrażam, by unijny Trybunał nakazał Polsce zmianę prawa. To się w Unii nie zdarzało - podkreśla. - Dlatego ja powiem tak, że jeśli Trybunał nie nakaże nam zmiany polskiego prawa, to powinniśmy ten wyrok uznać - mówi sędzia Johann. - Jednak jeśli Trybunał wkroczy w kompetencje władzy ustawodawczej i nakaże zmianę ustawy, to ja się absolutnie nie zgodzę na to, by taki wyrok uznać - kwituje.