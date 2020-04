Aleksander Stępkowski: Sąd Najwyższy może wybrać kandydatów na prezesa SN 21 kwietnia

Pierwsza prezes SN Małgorzata Gersdorf drugi raz przedłuża odwołanie wszystkich posiedzeń w Sądzie Najwyższym, tym razem do 4 maja 2020 r., z wyjątkiem spraw wymagających niezwłocznego rozpoznania. Ale pan orzekał w ostatnich dniach. Nie zastosował się pan do zarządzenia?

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych rozpatrywała skargi na uchwały PKW, na których rozstrzygnięcie ma trzydniowe terminy i których nie dotyczą ograniczenia ani z ustawy antykryzysowej, ani z zarządzenia pierwszej prezes. Były to dość podobne sprawy, w których PKW odmawiała rejestracji kandydatów na prezydenta ze względu na niespełnienie wymogu uzyskania przez kandydata poparcia minimum 100 tys. wyborców. Skarżący z reguły podnosili zarzut nierealności spełnienia tego wymogu w warunkach stanu epidemii (a wcześniej zagrożenia epidemicznego). PKW wskazywała, że musi działać na podstawie prawa, a ono nie pozwala jej rejestrować kandydatów, których zgłoszenie nie spełnia tego kryterium. Musi też równo traktować wszystkich kandydatów, a skoro 12 komitetów przedstawiło poparcie ponad 100 tys. (a nawet ponad miliona) wyborców, to spełnienie tego wymogu nie było niemożliwe.

O wyłącznej właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w sprawach wyborczych przesądza ustawa o SN. Nie ma i nie było co do tego wątpliwości. Owszem, w kilku z tych spraw zwróciliśmy się do pierwszej prezes SN z wnioskiem o delegowanie sędziów z innych izb i kilka rozstrzygnięć w naszej izbie wydali sędziowie delegowani, jednak w ubiegłym tygodniu taki wniosek spotkał się z odmową pierwszej prezes. Również z tego względu sędziowie naszej izby muszą orzekać.

Terminy przewidziane na wybór kandydatów na pierwszego prezesa SN już nie zostały dotrzymane. Prezydent może już teraz wyznaczyć osobę, która przeprowadzi te wybory w zastępstwie pierwszej prezes. Nie sądzę jednak, by wyznaczenie tej osoby nastąpiło przed końcem kadencji prof. Gersdorf. Z pewnością lepiej by było, by to ona kierowała Zgromadzeniem Ogólnym, które wybierze kandydatów. Pojawiły się ostatnio pomysły, by przeprowadzić te wybory zdalnie, z pomocą specjalnego systemu komputerowego zapewniającego tajność głosowania. Miejmy nadzieję, że uda się tę procedurę przeprowadzić 21 kwietnia.