Tomasz Pietryga: Prokuratura Europejska: bez regulacji prawnych dla nowej instytucji unijnej

Pierwsza wątpliwość jest taka, czym ta prokuratura miałaby być, jakie miałyby być jej kompetencje i w oparciu o jaki porządek prawny i zasady miałaby działać. Jeżeli miałaby mieć kompetencje zbliżone do krajowej prokuratury, to mogłyby się krzyżować. Poza tym, schodząc już na praktyczny grunt, trudno sobie wyobrazić, że europejski śledczy, który przybył do Polski np. z Grecji, dobrze się będzie poruszał w polskiej rzeczywistości, polskim prawie, nie mówiąc już o znajomości języka, kultury itp. Już w tym kontekście działania takiego prokuratora miałyby wiele ograniczeń i były dość kosztowne.