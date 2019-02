Służebność przesyłu a strefa ochronna i kontrolowana

Zakres służebności przesyłu nie raz budził wątpliwości w judykaturze. Sąd Najwyższy w 2013 r. podał, że ustalenie obszaru strefy następuje w drodze administracyjnej i przepisy rozporządzeń ustalają ograniczenie prawa własności. Przepisy te aktualizują się w odniesieniu do konkretnej nieruchomości w chwili wybudowania urządzenia przesyłowego w wyniku zajęcia gruntu przez inny podmiot niż właściciel.

Właściciel gruntu uzyskuje stosowną rekompensatę za ograniczenie prawa własności w wyniku umowy lub orzeczenia sądowego o ustanowieniu służebności, a w razie bezumownego korzystania z niej takiej rekompensaty nie uzyskuje. Posiadanie przedsiębiorstwa w zakresie służebności odpowiadającej służebności przesyłu obejmuje obszar faktycznego wykonywania posiadania, co nierozerwalnie wiąże się z zakresem ograniczenia praw właściciela. Przepisy rozporządzeń określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe, są adresowane przede wszystkim do przedsiębiorcy przesyłowego, który w celu wybudowania i użytkowania sieci przesyłowej musi spełnić warunki techniczne, w tym w zakresie strefy ochronnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa gazociągu. Przepisy te wiążą także organy administracji oraz właściciela nieruchomości, który nie może zabudować strefy ochronnej. Z tego uregulowania nie wynika jednak, że wyłączenie części uprawnień właścicielskich następuje bez ekwiwalentu pieniężnego. Skoro ustanowienie strefy ochronnej jest konsekwencją wybudowania gazociągu będącego własnością przedsiębiorstwa przesyłowego, to służebność odpowiadająca treści służebności przesyłu musi obejmować także tę strefę, a zatem posiadanie nieruchomości w zakresie takiej służebności również ją obejmuje. Z prawem posadowienia danego typu urządzenia przesyłowego łączy się też określenie jego przebiegu, a wynagrodzenie obejmuje powierzchnię, która zapewnia funkcjonowanie tego urządzenia zgodnie z obowiązującym prawem. Urządzenie przesyłowe w postaci gazociągu jest urządzeniem trwałym i ograniczenie prawa własności związane z jego posadowieniem również ma charakter trwały. Przedsiębiorstwo przesyłowe, nie regulując sytuacji prawnej w zakresie posiadania takiego urządzenia, nie może ciężarem ograniczenia wywołanego przepisami dotyczącymi warunków technicznych obciążać właściciela nieruchomości (wyrok SN z 14 listopada 2013 r., II CSK 69/13, orzecznictwo SN dostępne na www.sn.pl).

Powyższego poglądu nie podzielił SN w innej sprawie, stwierdzając, że powierzchnia nieruchomości zajęta pod służebność powinna zabezpieczać potrzeby eksploatowania urządzeń przez przedsiębiorcę przesyłowego, umożliwiając prawidłowe korzystanie z nich, ale także ich konserwację, naprawy, modernizację, usuwanie awarii. Nie należy ich identyfikować z przesłankami decydującymi o wyznaczeniu strefy kontrolowanej, w której trzeba liczyć się z istnieniem urządzenia przesyłowego celem zapewnienia warunków jego bezpiecznego funkcjonowania w otoczeniu urządzeń przesyłowych. Nie wyznacza ona potrzeb przedsiębiorcy przesyłowego w korzystaniu z nieruchomości obciążonej służebnością. Ustalenie tytułu do korzystania z cudzej nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy korzystającego z urządzeń przesyłowych ogranicza prawa właściciela nieruchomości obciążonej i powinno dotyczyć tylko takiego zakresu korzystania z jego nieruchomości, jaki okaże się niezbędny dla celów, które przedsiębiorca zamierza osiągnąć przy wykorzystaniu tych urządzeń (postanowienie SN z 9 sierpnia 2016 r., II CSK 770/15).

W kolejnym z orzeczeń, nawiązując do wyroku z 14 listopada 2013 r., stwierdzono, iż przedsiębiorstwo przesyłowe, nie regulując sytuacji prawnej związanej z prawem posadowienia danego typu urządzenia przesyłowego, nie może ciężarem ograniczenia wywołanego przepisami o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe, obciążać właściciela nieruchomości. Za tym stanowiskiem przemawia argument funkcjonalny, zgodnie z którym wskutek powstania służebności przesyłu pojawia się też ograniczenie uregulowane przez przepisy administracyjne kreujące strefę kontrolowaną. Strefa taka jest niedogodnością dla właściciela nieruchomości obciążonej służebnością przesyłu. Byłoby niesłuszne i niczym nieuzasadnione obarczanie tym ciężarem właściciela nieruchomości obciążonej służebnością przesyłu. Strefa kontrolowana nie powstaje z mocy ustawy, ale tworzą ją organy lub podmioty ustanawiające władztwo prawne do korzystania z gazociągu. Jeżeli władztwo takie wynika z decyzji wywłaszczeniowej, podstawą prawną strefy kontrolowanej jest ta decyzja, a nie rozporządzenie. Na mocy właśnie tej decyzji dochodzi do wyznaczenia nie tylko szlaku przesyłowego, na którym znajduje się gazociąg, ale także strefy kontrolowanej, której potrzeba wyznaczenia wynika z rozporządzenia. Podobnie jest w ustanowieniu służebności przesyłu umową lub orzeczeniem sądu. W obydwu przypadkach przy wyznaczaniu szlaku przesyłowego trzeba brać pod uwagę nakaz wyznaczenia także strefy kontrolowanej; to samo należy skonstatować po stwierdzeniu zasiedzenia służebności przesyłu (postanowienie SN z 20 kwietnia 2017 r., II CSK 505/16).

Następnie uznano, że przedmiotem obciążenia służebnością przesyłu jest także grunt będący strefą kontrolowaną. Treścią służebności objęte są też ograniczenia wobec właściciela nieruchomości wynikające z przepisów rozporządzenia. Przepisy te ograniczają właściciela nieruchomości, który w strefie ochronnej nie może wykonywać prawa własności np. poprzez jej zabudowę. Z ich treści nie wynika, aby wyłączenie części uprawnień właścicielskich, spowodowane działalnością przedsiębiorstwa przesyłowego, miało następować bez ekwiwalentu pieniężnego. Korzystanie ze służebności przesyłu obejmuje także strefę ochronną, określoną w przepisach rozporządzenia (postanowienie SN z 12 października 2017 r., IV CSK 724/16).

W innym z orzeczeń zdecydowano, że służebność pełniąca funkcję służebności przesyłu, podobnie jak służebność przesyłu unormowana w art. 3051 i nast. k.c., ma charakter czynny. Obejmuje ona uprawnienie do określonych działań na nieruchomości obciążonej, w szczególności do utrzymywania posadowionych na nieruchomości urządzeń i korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem. Nie obejmuje za to innych ograniczeń własności związanych z oddziaływaniem linii elektroenergetycznej, polegających m.in. na ograniczeniu właściciela – w strefie ochronnej – w określonych działaniach. Ograniczenia te są niezależne od tytułu prawnego do nieruchomości, na której są umiejscowione urządzenia przesyłowe, i nie są objęte treścią ewentualnej służebności obciążającej nieruchomość (postanowienie SN z 10 listopada 2017 r., V CSK 33/17).

W najnowszych judykatach uznano, że przedmiotem obciążenia jest też grunt, na który rozciąga się strefa kontrolowana, a zatem do treści służebności przesyłu wchodzą także ograniczenia wynikające z rozporządzenia. Przepisy te wiążą zarówno organy administracji, jak i właściciela nieruchomości, który w strefie ochronnej nie może budować, a z treści tych przepisów nie wynika, iż wyłączenie wykonywania części uprawnień właścicielskich następuje bez ekwiwalentu pieniężnego (postanowienie SN z dnia 6 kwietnia 2018 r., IV CSK 540/17). Uprawnienia przedsiębiorcy w odniesieniu do obszaru objętego zasięgiem strefy kontrolowanej, będące konsekwencją ustanowienia służebności przesyłu, wykraczają poza zakres uprawnień dający się wyprowadzić z art. 3051 k.c. Powierzchnia nieruchomości zajęta pod służebność powinna odpowiadać warunkom eksploatacji sieci przyjętym w przedsiębiorstwie będącym właścicielem urządzeń przesyłowych. Wyznaczona strefa ma zabezpieczać potrzeby eksploatowania urządzeń, zapewniając przedsiębiorcy możliwość prawidłowego korzystania z nich, ale także ich konserwacji, naprawy, modernizacji, usuwania awarii oraz wymiany elementów. Sąd, ustanawiając służebność przesyłu, bierze pod uwagę te okoliczności, chociaż nie są one tożsame z przesłankami decydującymi o wyznaczeniu strefy, w obrębie której trzeba liczyć się z istnieniem urządzenia w celu zapewnienia bezpiecznych warunków jego eksploatowania i funkcjonowania (postanowienie SN z dnia 17 maja 2018 r., IV CSK 604/17).

Sąd Najwyższy, nawiązując do powołanych orzeczeń z 6 kwietnia 2018 r. i z 12 października 2017 r., wskazał, że określając wynagrodzenie, powinno się uwzględnić możliwość i sposób wykorzystania pozostałej części nieruchomości obciążonej, ustalenia wymaga pas gruntu, który musi zostać w oznaczonej strefie ochronnej wyłączony w określonym zakresie z użytkowania, zwłaszcza przez konieczność okresowego udostępniania wjazdu na grunt w celu konserwacji (postanowienie SN z 6 września 2018 r., V CSK 437/17, zob. też decyzję ETPCZ z 7 marca 2017 r., sprawa nr 33601/11, https://hudoc.echr.coe.int/). ?

