Czy służby chroniły przestępców?

Wejście do spółki przekładano przez kilka tygodni. 26 sierpnia GIIF blokuje rachunki spółki, w porcie w Gdyni zatrzymany zostaje tankowiec z ładunkiem ropy, a na jej warszawską siedzibę nalot robią służby skarbowe. Dyrektor Paweł K. z zarządu paliwowej spółki (według rejestrów jest m.in. prokurentem, członkiem rady nadzorczej), kiedy wkraczają do niej śledczy, zaskakuje ich. Wyciąga z szuflady... umowę sprzedaży spółki. Wynika z niej, że 1 sierpnia, czyli trzy tygodnie wcześniej miał ją kupić 90-letni Cypryjczyk, mieszkaniec Dubaju.

Śledczy ze skarbówki sprawdzają to w Krajowym Rejestrze Sądowym. Okazuje się, że nikt nie zgłosił tam faktu sprzedaży, ale blokuje to wszczęcie kontroli. Udaje się ją rozpocząć dopiero po kilku godzinach negocjacji. Śledczy zabezpieczają dokumenty, ale nie mają wątpliwości, że był przeciek i ktoś musiał uprzedzić o akcji. Nagrania z podsłuchów (ok. 40 płyt DVD) trafiają do prokuratury, która wszczyna śledztwo – taśmy idą do analizy do ABW. Ta jednak je zwraca – okazuje się, że... płyty z dowodami są puste – jakby nic się nie nagrało. Wywiad skarbowy ma jedynie fragmenty (kopii). Śledztwo ostatecznie ląduje w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku. Przed wakacjami 2017 r. CBA zatrzymuje ludzi z grupy spółek R.