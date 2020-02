Sąd: słuszna odmowa śledztwa ws. wież Srebrnej

Pod koniec października Prokuratura Okręgowa w Warszawie, po dziewięciu miesiącach czynności sprawdzających odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie oszustwa o jakim zawiadomił austriacki biznesmen Gerard Birgfellner - miał on pracować dla spółki Srebrna przy projekcie budowy wież K-Towers w Warszawie i nie otrzymać za to wynagrodzenia. Prokuratura uznała, że „nie zaszły jakiekolwiek okoliczności wskazujące na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa oszustwa na szkodę austriackiego biznesmena”. To – zdaniem śledczych spór cywilnoprawny a nie sprawa karna.

Dzisiaj sąd ocenił, że decyzja prokuratury była zasadna.

"Sąd postanowił zażaleń nie uwzględnić i utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie z dnia 11 października 2019 roku o odmowie wszczęcia śledztwa, oraz na podst. art. 98 § 2 kpk odroczyć sporządzenie uzasadnienia postanowienia z uwagi na zawiłość sprawy na 7 (siedem) dni" - informuje nas sekcja prasowa warszawskiego Sądu.

Birgfellner twierdzi, że przez 14 miesięcy (w latach 2017–2018) pracował dla spółki Srebrna przy projekcie budowy wież mające upamiętnić Lecha Kaczyńskiego – żądał od niej zapłaty 1,3 mln euro za prace przy tej inwestycji jakie wykonał on sam i podwykonawcy, w tym architekci i prawnicy - dwie refaktury poniesionych kosztów wystawił 14 czerwca 2018 r.

Pełnomocnicy Austriaka składając zawiadomienie w kwietniu 2019 r. zapewniali, że śledczy posiadają dowody na oszustwo ze strony prezesa PiS.

To jednak nie ma pokrycia w materiałach postępowania (o czym latem pisała już „Rzeczpospolita”). W ocenie prokuratury Gerald Birgfellner nie przedstawił żadnych dokumentów potwierdzających poniesione przez niego koszty.

„Nigdy nie konsultował planowanych wydatków i nigdy wcześniej nie zwrócił się do spółki Srebrna o zwrot poniesionych przez siebie kosztów własnych. Nie przedstawił żadnego rozliczenia i dowodów potwierdzających faktycznie poniesienie takich kosztów” – wskazuje prok. Łapczyński. I wylicza: – Biznesmen nie przedstawił również żadnych pisemnych umów zawartych z podmiotami, którym miał zlecić określone prace, a które to dokumenty umożliwiałyby weryfikację faktur wystawionych przez podmioty mające działać na jego zlecenie – podkreśla.

Prokuratura twierdzi że choć wielokrotnie żądała dostarczenia oryginalnych nośników nagranych rozmów (dwie opublikowała "GW” - red.), to Birgfellner nigdy ich nie dołączył. – Wskazywał, iż nie wie ile rozmów nagrał, czym nagrywał, gdzie znajdują się oryginały nagrań – wskazywał prok. Łukasz Łapczyński.