Tusk ws. Piebiaka: A tyle było krzyku, kiedy mówiłem o współczesnych bolszewikach

"Oni są ministrami sprawiedliwości właśnie dlatego, że są do tego zdolni, a nie mimo tego. A tyle było krzyku, kiedy mówiłem o współczesnych bolszewikach" - napisał na Twitterze były premier, komentując sprawę Piebiaka.

Chodzi o słowa Tuska wypowiedziane w Łodzi w ramach Igrzysk Wolności. Szef Rady Europejskiej wygłosił tam wykład "11 Listopada 2018. Polska i Europa. Dwie rocznice, dwie lekcje".

- Gdy Polacy liczyli na siebie, to zawsze wygrywali. Skoro Piłsudski pokonał bolszewików, to wy dacie rade pokonać współczesnych bolszewików. Brońcie praw i wolności - to jest wasze zadanie - mówił w Łodzi Tusk.

Słowa Tuska zostały odebrane przez wielu komentatorów i polityków jako atak na rząd PiS i włączenie się w walkę polityczną w Polsce po stronie opozycji.

Dzień później Tusk składając kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, przed Belwederem, mówił m.in. "wiem, że na co dzień spieramy się o kształt Rzeczpospolitej i wiem, że czasami za mocno". - Wybacz nam Polsko - dodał.