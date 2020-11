Jarosław Gwizdak: Zmiana na rozkaz nie może się udać

Ministerialne rekomendacje przywołują klimat PRL.

Trwa pandemia. Nie wiemy, czy i kiedy zostanie wprowadzona do obrotu skuteczna szczepionka. Dane ze szpitali i „frontu walki z koronawirusem" wyglądają alarmująco. Jest tak od kilku tygodni, nie tylko w Polsce.

Nie mam obawy, że „spalę" popularny dowcip z lat słusznie minionych, podając najpierw jego pointę: „najpierw zbiera się plenum".

A jego początek to pytanie, co zbiera się najpierw: żyto czy owies? Dowcip ten miał w czasie Peerelu co najmniej kilka wersji: sytuacją nadzwyczajną mogła być gwałtowna burza, powódź, czy nawet klęska suszy. A gdy nie ma się czego z pola zbierać? To zbiera się aktyw.

Czytaj także: Koronawirus: w sądach jednak bez pracy na dwie zmiany?

Mam wrażenie, że w sprawach dla wymiaru sprawiedliwości najistotniejszych od pewnego czasu nie zbiera już się nawet aktyw. Ani plenum. Raz na jakiś czas ktoś poczuwający się do odrobiny odpowiedzialności za resort postanawia „coś zrobić".

Oto 5 listopada 2020 r. postanowiła „coś...

