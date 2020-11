Jarosław Gwizdak: Kolejny groźny wirus. Court-20

Minister sprawiedliwości mówił: pogadajcie.

Tak się zdarzyło, że w piwnicy wśród szpargałów znalazłem zapiski z dziennika, który prowadziłem w 2021 r. Owszem, trochę to dziwne, ale chętnie się nimi podzielę:

„To wszystko zaczęło się pod koniec 2020 r. na targu w Bonowicach pod Szczekocinami, na pograniczu województw śląskiego i świętokrzyskiego. Handlowano tam od wieków warzywami i owocami. Jeden z nabywców uznał, że krzywizna ogórków sprzedawanych na straganie nie spełnia norm unijnych ani zasad współżycia społecznego. I że on teraz sprzedawcy pokaże. Jak postanowił, tak zrobił. Do sądu rejonowego w Myszkowie skierował pozew przeciw sprzedawcy. Tak narodził się „powód zero".

Wcześniej władze Ministerstwa Sprawiedliwości bagatelizowały wiadomości o groźnym wirusie pieniactwa „Sąd – Covid 20", który rzekomo przyszedł do nas z dalekiego wschodu. „Nie grozi nam Court-20. Mamy sytuację pod kontrolą" – zapewniał minister. Gen...

