Joanna Parafianowicz: Równość nie jest przywilejem

Dla dzieci, które nie interesują tatusia, rodziną są mamy i babcie.

Jedynie jedna na 50 osób ma rude włosy, a gen odpowiedzialny na ten kolor został wykryty dopiero w 1995 r. Przez stulecia rudych się bano i przypisywano im rozmaite cechy, np. że zostali poczęci podczas miesiączki, a kobiety z takimi włosami to czarownice. W XIX-w Rumunii wierzono, że rudość predystynuje do wampiryzmu, a francuski geograf Élisée Reclus zanotował przesąd, że „jeśli zmarły miał rude włosy [...], będzie wchodził w nocy do domów, aby wysysać krew pięknych młodych dziewcząt". Próby ustalenia, z czym naprawdę wiąże się rudość, kosztowały życie wielu ludzi.

Od 8 do 15 proc. ludzi jest leworęcznych. W przeszłości leworęczność uznawano za zły nawyk, a nawet ułomność czy chorobę. Osoby piszące lewą ręką przezywano słowem „mańkut" i dyskryminowano (zwłaszcza w młodszym wieku) w szkolnej społeczności. Normą jest też, że większość urządzeń, także tych codziennego użytku nadal tworzona jest wyłącznie dla praworęcznych (aparaty fotograficzne, b...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Wyjątkowa okazja: Półroczna e-prenumerata Rzeczpospolitej 50% taniej E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ