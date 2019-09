Adwokat kontra sędzia antybohater

Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie odmówiła orzekania w sprawie wespół z sędzią, o którym media informowały, iż był on najprawdopodobniej uczestnikiem grupy dyskusyjnej tzw. KastaWatch. Grupa ta miała stać za zorganizowaniem kampanii hejterskej wobec sędziów, którzy sprzeciwiali się i nadal sprzeciwiają zmianom w sądownictwie wprowadzanym przez ministra sprawiedliwości. Pomijam tu szerszą ocenę tych zmian. Wyrażałem ją wielokrotnie w imieniu własnym i adwokatury – mogę tutaj krótko i nie nazbyt delikatnie stwierdzić: są do niczego.

Natomiast w jednym z programów telewizyjnych profesor prawa, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, mówiąc o innym sędzi, który również miał uczestniczyć we wspomnianej grupie dyskusyjnej, stwierdził, iż nie ma dla niego miejsca w sądzie, ale może znajdzie się... w adwokaturze. Tym samym profesja adwokata, w której wspomniany „dyskutant" miałby znaleźć miejsce, została wzięta w moralny nawias i postawiona po przeciwnej stronie przyzwoitości. Na tę wypowiedź zareagowałem listem otwartym i wyraziłem sprzeciw wobec takiego postawienia sprawy. Od profesora prawa i byłego prezesa TK należy szczególnie oczekiwać zrozumienia istoty zawodu adwokata i tego, czym jest adwokatura.

Jak ma postąpić adwokat, którego zadaniem jest jak najlepsze reprezentowanie interesów klienta, a wchodzi do sali sądowej, gdzie za stołem sędziowskim siedzi sędzia, o którym nie powiemy nawet, że jest bohaterem afery, bo słowo „bohater" doznałoby uszczerbku?

Wykonuję zawód adwokata od ponad 30 lat i przyznaję, że nie znajduję dobrej odpowiedzi na to pytanie. A co mają powiedzieć adwokaci z doświadczeniem mniejszym od mojego?

Co mają odpowiedzieć swoim klientom, gdy ci zapytają – czy ten sąd jest sądem niezawisłym? A może powinni zbagatelizować sprawę, powtarzając za rządzącymi, że to jedynie kłótnia w środowisku sędziowskim, że jedni są przeciw drugim, ale to nie ma wpływu na jakość prowadzenia sprawy, na bezstronność orzekania, wydawania wyroków. A jeśli za stołem sędziowskim, w todze i z łańcuchem sędziego na piersi, będzie siedział ten, który zarzucił kłamstwo doniesieniom o jego udziale w aferze hejterskiej?