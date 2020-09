Jarosław Gwizdak: Ściągnij sobie prawnika. I to z biletem

W tramwaju przeczytałem, że jeden z wizjonerów finalizuje połączenie ludzkiego mózgu z komputerem.

Podczas niedawnej podróży tramwajem w moich rodzinnych Katowicach zauważyłem spore podenerwowanie trzech towarzyszek podróży. „Nie działa. Nie działa, cały tramwaj przeszłam. Pani, ja to nawet motorniczego pytałam. Mówił, że się aktualizuje. Nie, to się resetuje. Mnie już kiedyś złapał, teraz to nawet dowodu mu nie pokażę". Kasowniki w całym tramwaju nie działały. Nie przyjmowały papierowych biletów swoimi paszczami, a ich elektroniczny terminal świeci napisem „nieczynne".

Skasować trzeba Obserwowałem starania i słuchałem tercetu pasażerek z głębokim zainteresowaniem. Oczywiście z identycznych przyczyn, również moja ŚKUP (Śląska Karta Usług Publicznych, której sama nazwa, jak widać, jest niezwykle atrakcyjna i przyjazna) była bezużyteczna. Przyglądałem się zatem stronom umowy przewozu: przewoźnik świadczył usługę, a pasażer zapłacić nie mógł.

Postawa trzech pasażerek podnosiła mnie na duchu. Wyglądało na to, że odczuwały duży dyskomfort, zależało im na tym, aby za przejazd zapłacić. W końcu każdy student prawa wie, że umowę zawarły już w momencie zajęcia miejsca w pojeździe. W dodatku przewoźnik świadczył usługę w pełni prawidłowo. Pojazd był czysty, miejsc siedzących nie brakowało, szyny uniemożliwiały dowolne zmiany kierunku, ograniczając fantazję motorniczego.

Mimo wszystko zastanowiło mnie praworządne podejście do obowiązku skasowania biletu. Były w tym zgodne: bilet skasować trzeba. Za przewóz należy uiścić opłatę.

Jedna z pań wspominała, że „dowodu mu nawet nie pokaże". Musiała zatem mieć wcześniej styczność z kontrolerem, zapewne kiedyś jechała już bez ważnego biletu. Zastanawiałem się dalej, czy tylko z tego powodu bardzo poważnie podchodzi do kwestii odpłatności za przejazd. Być może jej obawa wynikała głównie z pamięci o poprzedniej sankcji; z tego, że mogłaby zostać ponownie ukarana.

Pozostałe pasażerki nie podzieliły się ze mną powodami, dla których zamierzały skasować bilet i nie czuły się najlepiej, nie mając tej możliwości. Po prostu wiedziały, że umów należy dotrzymywać i za świadczenie kontrahenta płacić.

Niegdysiejsze śniegi... Pamiętam jednak czasy, gdy z dóbr korzystano, nie zawracając sobie głowy jakąkolwiek odpłatnością. Bynajmniej nie było to wojenne szabrowanie czy grabież, po prostu „taki mieliśmy klimat".

Internet, do którego się „dzwoniło modemem", dostarczał rozmaitych treści, i to zupełnie za darmo. Za darmo ściągano filmy, muzykę czy naukowy dorobek. Piratowano. Po prostu okradano twórców, zupełnie nie licząc się z ich kosztami, trudem i wysiłkiem.

Pierwsze próby uruchamiania serwisów udostępniających odpłatnie treści kończyły się niepowodzeniem. Pamiętny spór (oczywiście sądowy) zespołu Metallica z serwisem wymiany plików Napster uznany został po kilkunastu latach za największy błąd wizerunkowy zespołu.

Obecnie trudno mi wyobrazić sobie smartfon bez dostępu do popularnych serwisów streamingowych: filmowych, muzycznych czy rozrywkowych. Większość gazet ma swoje płatne serwisy. Rozwijają się także mechanizmy zbiórek na nowe media, podcastów słucha coraz więcej odbiorców. Czasy nadchodzą nowe.

Odpłatnym świadczeniem jest już nie tylko to, co opisali starożytni Rzymianie, tworząc zręby prawa zobowiązań, ale niemal dostęp do czyjegoś mózgu, wyposażonego w wiedzę, kompetencje czy emocje.

Co pan o tym myśli, mecenasie Podczas wspomnianej podróży tramwajem przeczytałem (oczywiście na ekranie smartfona), że jeden ze współczesnych wizjonerów finalizuje połączenie ludzkiego mózgu z komputerem. Zgodnie z założeniami, ma wspierać leczenie chorób neurologicznych, bezsenności czy depresji. W przyszłości ma być interfejsem (zdecydowanie trafna nazwa) połączenia mózgu z komputerem. Być może niedługo będziemy nie tylko subskrybować książki danego autora, ale bezpośrednio pobierać jego przemyślenia wprost z czaszki.

Nie mam wątpliwości, że ta technologia będzie wykorzystywana przez prawników. Bezpośrednio, bo poprzez wprost do prawniczego mózgu zadawane pytanie: „co pan o tym myśli, mecenasie?" Pośrednio, bo to prawnikom przyjdzie pochylić się nad regulacjami dotyczącymi wchodzenia w cudze myśli. Zamyślonemu rozmówcy Anglik powie „pens za twoje myśli". Wydaje mi się, że to zdecydowanie za tanio jak na „subskrypcję czyjejś czaszki". Co więcej, w tę podróż nie uda się już nikomu pojechać bez biletu.