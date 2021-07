Marek Domagalski: „Dialog” trybunałów nie wystarczy

Obecny problem jest tym większy, że dotyczy wrażliwego segmentu – sądownictwa polskiego i unijnego zarazem. Na dodatek konflikt trwa już sześć lat, wyniszczając sądownictwo. SN np. nie jest w stanie rozstrzygnąć od miesięcy kwestii frankowych. Konflikt podsycają politycy po stronie rządowej, strasząc, że Bruksela i Luksemburg sięgają coraz śmielej po kompetencje, których Polska im nie przyznała w traktatach, a opozycja polexitem, choć nie wskazano, kto tego chce i jak miałby to zrobić. Chyba najbardziej podgrzewają go radykalni sędziowie, którzy wykopali rów niechęci nawet do kolegów, z którymi kiedyś orzekali, tylko dlatego, że zgodzili się na awans za rządów PiS i jego mniej lub bardziej udanych reform. Tak podzieleni sędziowie nie są w stanie rozwiązać tego konfliktu. Zresztą to zbyt poważna sprawa, by im ją zostawić. To sprawa demokratycznego państwa i obywateli.