Koronawirus a wybory korespondencyjne: Grodzki w roli hamulcowego

– Będziemy musieli zasięgnąć opinii RPO, Państwowej Komisji Wyborczej, Sądu Najwyższego i innych autorytetów po to, by wyrobić sobie zdanie, jak ten akt ustawodawczy wpisuje się w wymogi konstytucyjne, w zapisy, że głosowanie musi być bezpośrednie, tajne itd. – zapowiedział marszałek. A zapytany wprost, czy chce zamrozić na maksymalny czas tę ustawę, powiedział równie jasno, że jak sądzi, Senat wykorzysta 30 dni, czyli tyle, ile mu przysługuje.

Jeśli nawet Senat liczy na to, że Sejm nie przełamie jego stanowiska, to nie powinien z nim czekać do ostatniego dnia, trzymając w niepewności wyborców i Państwową Komisję Wyborczą, która musi teraz przygotowywać wybory według starych zasad i stanie niemal w ostatniej chwili do przygotowania głosowania w pełni korespondencyjnego. Bo korespondencyjne głosowanie jest już w kodeksie wyborczym zapisane i uprawnia do niego już teraz ponad 9 mln obywateli. Rozszerzenie go na wszystkich niesie ryzyko, ale i nadzieje.