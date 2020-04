Dorota Chrabota: Pandemia Covid-19 i zamówienia publiczne

Nasz ustawodawca dostosowuje narzędzia prawne do walki z koronawirusem i likwidacji jej skutków w sposób szerszy. Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych (DzU z 2020 r., poz. 374) i jej nowelizacja z 31 marca 2020 r. (DzU z 2020 r., poz. 568) wprowadza wyłączenie stosowania przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2019 r., poz. 1843) do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania Covid-19, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego (dalej: ustawa o Covid-19).

Również IT

Urząd Zamówień Publicznych wskazuje na możliwość zakupu nie tylko sprzętu medycznego, wyrobów medycznych, środków ochrony indywidualnej czy preparatów do dezynfekcji, ale również sprzętu IT czy też usług z zakresu IT. W opinii UZP art. 6 ustawy o Covid-19 może być zastosowany do zamówień publicznych, których przedmiotem jest wyposażenie stanowiska pracy (np. zakup laptopów, telefonów) do pracy zdalnej czy też dostosowanie infrastruktury informatycznej zamawiającego w celu wprowadzenia i wykonywania pracy zdalnej. Urząd podkreśla, że wyłączenie to nie jest automatyczne – w każdym przypadku konieczne jest ustalenie, że w stanie faktycznym konkretnej sprawy zaistniały przesłanki zastosowania przepisu art. 6 ustawy o Covid-19. Niezbędna jest każdorazowa analiza dokonana przez zamawiającego, polegająca na sprawdzeniu, czy planowane zamówienie na sprzęt IT, usługę IT lub wyposażenie stanowiska pracy wypełnia przesłanki określone w ww. przepisie.