Epidemia koronawirusa jako „siła wyższa”

Na początku należy przypomnieć, że przewidziana w art. 472 kodeksu cywilnego odpowiedzialność strony umowy gospodarczej za dołożenie należytej staranności w jej wykonaniu jest w praktyce rozumiana bardzo szeroko. Tłumaczenie się wykonawcy obiektywnymi przeszkodami w spełnieniu świadczenia zwykle jednak nie daje szans na wygraną w sądzie. Ale i zamawiający nie może, co do zasady, powoływać się na utratę gospodarczego zainteresowania zamówionymi towarami lub usługami. Stan epidemii uzasadnia rozważenie zastosowania przepisów dotyczących wpływu nadzwyczajnej zmiany stosunków (art. 3571 k.c.) na ten paradygmat.

Zjawiska przyrodnicze lub społeczne przewidziane we wspomnianym przepisie są potocznie określane mianem „siły wyższej", chociaż nie jest to uzasadnione na gruncie kodeksu cywilnego. Pojęcie siły wyższej pojawia się tam bowiem tylko w regulacji skutków czynu niedozwolonego wywołanego przez przedsiębiorcę, najczęściej w branży transportowej lub produkcyjnej (art. 435 k.c.). Pojęcie to służy zwolnieniu od odpowiedzialności przedsiębiorcy, który w innym wypadku ponosiłby skutki działania przemożnych sił społecznych lub sił przyrody.