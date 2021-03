Maciej Gutowski, Piotr Kardas: Unijny Trybunał zakreślił w wyroku jedynie ramy

Pytania prejudycjalne dotyczące regulacji wprowadzonych do systemu w związku ze zmianami w organizacji i funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości są sukcesywnie rozstrzygane przez Trybunał Sprawiedliwości UE. Wyrok TSUE z 2 marca 2021 r. w sprawie C-824/18 dotyczy zgodności z prawem UE ustawowego wyłączenia sądowej kontroli rozstrzygnięć o przedstawieniu prezydentowi kandydatów na sędziów SN oraz wyłączenia możliwości uzyskania przez sąd krajowy odpowiedzi na zadane pytanie prejudycjalne. TSUE, udzielając odpowiedzi, uznał, że ograniczenie, a w szczególności wyłączenie sądowej kontroli rozstrzygnięć co do przedstawienia kandydatów na sędziów SN może stanowić naruszenie art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE. Wskazał także, że w razie uznania, iż skutkiem wprowadzonych zmian normatywnych było zapobieżenie wypowiedzeniu się przez TSUE w przedmiocie zadanych pytań prejudycjalnych i wykluczenie możliwości powtórnego ich zadania, doszłoby do naruszenia art. 267 TFUE oraz art. 4 ust. 3 TUE.

