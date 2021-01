Marek Domagalski: Sąd dla frankowiczów tak, ale ostrożnie

A to dlatego, że większość tych spraw wpływa do wydziałów cywilnych tego sądu i zbytnio go obciąża. Mimo że frankowicze mogą od pewnego czasu składać pozwy nie tylko tam, gdzie jest centrala banku (zwykle w Warszawie), ale też w sądzie dla ich miejsca zamieszkania, wybierają lepszy z ich punktu widzenia, bo warszawski sąd uważany jest za najbardziej prokonsumencki na tle innych.

Takich sądów jest 47 i już na pierwszy rzut oka widać, że to nieprzemyślany pomysł. Zakładając, że 30 tys. spraw frankowych, jakie są na skutek narastającego wpływu w sądach, zajmować się powinno ok. 100 sędziów, to gdyby utworzyć aż tyle specjalistycznych wydziałów czy sekcji, w jednym sądzie byłoby średnio dwóch sędziów specjalistów. A co się stanie, gdy któryś zachoruje czy pójdzie na urlop macierzyński?