­Jacek Trela: Rzecznik praw obywatelskich adwokatem słabszych

Zbliża się czas wyboru rzecznika praw obywatelskich. Brzmi to co najmniej dziwnie, bo przecież kadencja obecnego RPO prof. Adama Bodnara skończyła się we wrześniu 2020 r. i już wtedy powinien być wybrany jego następca lub następczyni. Tymczasem nadal panuje stan zawieszenia.

Rządzący rozpoczęli także przed Trybunałem Konstytucyjnym procedurę mającą na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy przepis art. 3 ust. 6 ustawy o RPO, dający ustępującemu RPO legitymację do sprawowania urzędu do czasu wyboru nowego, jest zgodny z Konstytucją, która określa kadencję RPO na pięć lat. Przy tak ukształtowanym Trybunale Konstytucyjnym, który już kilkakrotnie przesuwał termin rozpoznania tego wniosku, to swoisty zabieg prawny rządzących, który ma dać narzędzie do wygaszenia urzędu obecnego RPO.