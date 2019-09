US Army idzie na wschód

Mission completed! – obwieścił na Twitterze szef resortu obrony narodowej Mariusz Błaszczak. I stwierdził: „porozumienie w sprawie nowych jednostek US Army w Polsce podpisane. Ustaliliśmy sześć nowych lokalizacji. Polska dołącza do wąskiego grona państw, w których trwale stacjonują amerykańskie wojska. Wielki dzień dla Polski, wielki dzień dla całego NATO!".

Zaskoczeniem może być przesunięcie eskadry bezzałogowców do Łaska (teraz operują z Mirosławca), a także wyznaczenia lotniska Wrocław-Strachowice na siedzibę bazy lotniczej załadunkowo-rozładunkowej Sił Powietrznych USA. W obydwu miejscach już przebywają lub przebywali żołnierze US Army.

W podpisanej w poniedziałek deklaracji znalazło się też sformułowanie wskazujące na to, że trwają jeszcze rozmowy co do określenia miejsca bazowania pancernej brygadowej grupy bojowej. To oznacza, że w sprawie być może najważniejszej lokalizacji nie doszło do porozumienia. Obecnie brygada pancerna operuje m.in. z Żagania, ale MON proponuje przeniesienie jej bardziej na wschód, do Nowej Dęby na Podkarpaciu.