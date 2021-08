O kobiecych pośladkach i bezpłciowych tułowiach

Gdy Ziemia była boginią

Od blisko półtora wieku, od czasu, gdy odkryto pierwsze figurki z epoki lodowej, toczy się dyskusja na temat ich wyglądu. Odkrycie w Wilczycach spowodowało, że dyskusja rozgorzała z nową siłą. Większość tych figurek, tzw. Wenus, odpowiada pewnej konwencji stylowej, która polega na nadmiernym eksponowaniu piersi, bioder i pośladków, przy niedbałym traktowaniu głowy i kończyn – często w ogóle ich brak. Odnośnie do tej charakterystycznej budowy doszukiwano się podobieństwa do steatopygicznych typów buszmeńskich kobiet, podkreślano nieuchronność tendencji do szerokiej miednicy u kobiet wielodzietnych, wskazywano na związek długotrwałego karmienia piersią z wydatnym biustem. Mówiono również o „bezwładzie sztuki", trzymaniu się pewnego kanonu, niegdyś wypracowanego, mimo że już od dawna nie odpowiadał on rzeczywistości. Zwracano uwagę na możliwość, że obfite kobiety przedstawiane przez rzeźbiarzy epoki lodowej tak się miały do wyglądu ówczesnych kobiet, jak kobiety Picassa do anatomii współczesnych Francuzek. W sztuce podobnie jak w życiu istnieje zjawisko typu idealnego. Zapewne typem „bardziej idealnym" do rodzenia była kobieta o szerokich biodrach, masywna, niekłopocząca się o brak pokarmu.