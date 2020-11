Czy minister Gut-Mostowy złamał ustawę antykorupcyjną?

Wedle ogólnodostępnych danych przed wejściem do rządu Gut-Mostowy miał w spółce jawnej Sabała w Zakopanem (należy do niej hotel na Krupówkach i karczma) 47 proc. wkładu. Kolejne 3 proc. posiadała jego żona Bożena, z którą ma wspólnotę majątkową. Razem małżonkowie posiadali 50 proc. W kolejnej spółce Witów Ski (stacja narciarska w Witowie na Podhalu) minister miał 299 udziałów (51 proc. – pakiet większościowy) wartych ponad 3 mln zł – najwięcej spośród wszystkich ośmiu wspólników.

Co stało się z większościowymi udziałami w kapitale zakładowym Witów Ski, które stopniały z 299 do 58 udziałów? Minister przyznaje, że „udziały darował żonie w formie aktu notarialnego". Teraz to Bożena Gut-Mostowy ma w stacji narciarskiej 51 proc. udziałów. Zapewnił też, że ani on, ani jego żona „nie ingerowali w proces podejmowania decyzji dotyczących branży narciarskiej".