Szkoły po nowemu, czyli system postawiony na głowie

W 2015 r. PiS obiecywa這 podwy窺zenie wieku szkolnego i likwidacj gimnazj闚. Oba postulaty zrealizowano. Pytanie tylko, czy by這 to potrzebne.

Rz鉅owi PiS wystarczy造 cztery lata, by przewr鏂i do g鏎y nogami system edukacyjny w Polsce. Od 1 wrzenia 2019 r. wszystkie szko造 dzia豉j wy章cznie wed逝g nowych zasad. Poni瞠j dalsza cz artyku逝

Likwidacja gimnazj闚. PiS w 2015 r. postulowa powr鏒 do omioletniej szko造 podstawowej, czteroletniego liceum i pi璚ioletniego technikum oraz dwustopniowe szko造 bran穎we. Reforma mia豉 by bezkosztowa". Sejm zmian uchwali w grudniu 2016 r. Wejcie w 篡cie nowych przepis闚 zaplanowano na 1 wrzenia 2017 r. Samorz鉅y mia造 zaledwie p馧 roku na dostosowanie szk馧 do nowego systemu. W b造skawicznym tempie przebudowywano 豉zienki, w szko豉ch podstawowych tworzono pracownie przyrodnicze i starano si zatrudnia nauczycieli fizyki czy chemii na zaledwie kilka godzin w tygodniu. Samorz鉅y do tej pory domagaj si od MEN zwrotu wydatk闚 zwi頊anych z wdro瞠niem reformy. Ministerstwo twierdzi, 瞠 szko造 otrzyma造 ju wy窺ze kwoty na ten cel i wi璚ej si nie nale篡.

Ostatecznie gimnazja wygas造 31 sierpnia 2019 r. Ubocznym skutkiem reformy by podw鎩ny rocznik. We wrzeniu do szk馧 rednich trafi這 ponad 727 tys. absolwent闚 gimnazj闚 i klas 鏀mych. To dwa razy tyle, ile do tej pory. Wiele szk馧 podwoi這 liczb klas, na szkolnych korytarzach cz瘰to nie daje si swobodnie przechodzi, a lekcje ko鎍z si po godz. 19.

Zawirowania w szkolnictwie wywo豉造 tak瞠 gniew nauczycieli. Obarczeni nadmiarem pracy zwi頊anym z reform za蕨dali podwy瞠k w wysokoci 1000 z. Brak zgody ze strony rz鉅owej doprowadzi do strajku nauczycieli, podczas kt鏎ego pedagodzy na blisko trzy tygodnie odeszli od tablic. Aby m鏂 przeprowadzi egzaminy gimnazjalne i 鏀moklasisty, a tak瞠 klasyfikacje maturzyst闚, rz鉅 w b造skawicznym tempie zmieni przepisy prawa owiatowego. Co na to rodzice? Cho domagali si zmian w szkolnictwie, teraz widz, 瞠 tempo ich wprowadzania by這 zbyt szybkie.

Szeciolatki ze szk馧. Od wrzenia 2016 r. znikn像 obowi頊ek szkolny dla dzieci szecioletnich. Nauk w roku szkolnym 2016/2017 rozpocz窸y nieliczne dzieci siedmioletnie. Wi瘯szo dzieci z tego rocznika rozpocz窸o edukacj ju wczeniej. Nag貫 pozostawienie w przedszkolach szeciolatk闚 spowodowa這, 瞠 zabrak這 miejsc dla trzylatk闚.

Problemem by造 tak瞠 programy nauczania. Nie przygotowano nowych, wi璚 szeciolatki powtarza造" zer闚k.