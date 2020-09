Tomasz Krzyżak: Trzeba wołać do rządu o korytarze humanitarne

Brak nawet tak symbolicznego gestu jak korytarze humanitarne „to wstyd dla chrześcijańskiego świata, chrześcijańskiej Europy, ale także dla Polski. Musi nas być na to stać". Tak we wtorek wieczorem, podczas modlitwy za uchodźców w warszawskim kościele św. Barbary, mówił kard. Kazimierz Nycz. – Mamy różne usprawiedliwienia, czasem mówimy, że pomagamy Ukraińcom, czasem, że pomagamy na miejscu. To trzeba czynić i tamtego nie zaniedbywać – dodawał.

