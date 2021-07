Gospodynie i strażacy będą odpłatnie namawiać do szczepień

Konkurs trwa do końca września bieżącego roku, chętne Koła mogą się zgłaszać do wyczerpania puli funduszy na ten cel - dla każdego Koła przeznaczono do 8 tys. zł.

Konkurs zawiera kilka elementów, m.in. Festyn #SzczepimySię z KGW (budżet 40 mln zł), Premia za Szczepienia KGW (budzet 30 mln zł). Zorganizowany też będzie konkurs na " Najładniejsze Zdjęcie #SzczepimySię z KGW",

Warunkiem otrzymania premii jest przyjęcie pierwszego zastrzyku przez co najmniej 100 osób. Za każdą zaszczepioną osobę poniżej 60 r.ż. Koło otrzyma 15 zł, za każdą starszą - 30 zł.

Łączna kwota przeznaczonych na ten cel funduszy to 74 mln zł. (Więcej szczegółów na stronie Kancelarii Premiera Rady Ministrów).

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich został już ogłoszony. Na ogłoszenie czeka konkurs dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

Na razie szczegóły konkursu dla OSP nie zostały podane do wiadomości, wiadomo jedynie, że strażacy mieliby zajmować się dowozem chętnych na szczepienia, organizacją własnych punktów szczepień i szczepieniami chętnych w ich domach.

Konkurs dla OSP będzie zawierał 3 elementy: 1. Premia na Start, 2. Premia za Szczepienia OSP, 3. OSP na Medal #SzczepimySię.

Dalsze szczegóły i budżet zostaną podane wkrótce.