Jarosław Gowin o sytuacji w Zjednoczonej Prawicy Fotorzepa, Jerzy Dudek

- Myślę, że każdy z koalicjantów ma uzasadnione powody do pretensji wobec pozostałych partnerów. Porozumienie uważa za niedopuszczalne to, co dzieje się w mediach publicznych oraz próbę obalenia legalnych władz partii, co nie działo się bez wsparcia zewnętrznego - mówił w rozmowie z Polsat News wicepremier, lider Porozumienia Jarosław Gowin.