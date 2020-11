Na prawicy znów buzują emocje

Czy prawa flanka Zjednoczonej Prawicy ściga się z Konfederacją na antyeuropejską retorykę? – „Nie chcemy zostać niemiecką kolonią” to zagrania w stylu wystąpień Patryka Jakiego w Parlamencie Europejskim. Widać, że Solidarna Polska robi to, czego obiecała nie robić: pokazywać, że to ona broni polskiej tradycji i prawdziwy polskich wartości, a PiS jest rozwodniony, bo jeszcze chce się dogadywać z UE – komentuje Michał Szułdrzyński.

Czy dojdzie do buntu grupy posłów skupionych wokół byłego ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego? – Część polityków PiS odreagowuje teraz rządy silnej ręki Jarosława Kaczyńskiego. Nie liczył się z frakcjami, nie liczył się z ludźmi w swojej partii. Teraz jako reakcja na to działanie dochodzi do prób usamodzielniania się i zaznaczania swojej obecności – dodaje Michał Kolanko.



„Polityczne Michałki” to omówienie wydarzeń politycznych mijającego tygodnia. Na program zapraszają Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko. W każdy piątek o 12:00.