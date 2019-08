Caritas otrzymał wpłaty od 12 ministrów. 21 otrzymało nagrody

Po tym, jak opozycja wskazała, iż nagrody w rządzie Beaty Szydło były wypłacane ministrom - jak twierdzili politycy opozycji - niezgodnie z prawem, jako stały dodatek do wynagrodzenia, Jarosław Kaczyński zadeklarował wiosną 2018 roku, że ministrowie środki z nagród przekażą na konto Caritas Polska.

Z opublikowanego dziś przez Caritas komunikatu wynika, że na konto organizacji pieniądze przekazało 12 ministrów. Łącznie wpłynęło ponad 656 tys. złotych. Jak już wcześniej zapowiadano, pieniądze te zostaną przekazane na wsparcie programów "Tornister Pełen Uśmiechów" oraz "Skrzydła".

Jednocześnie podkreślono, że "szczegółowych informacji na temat wpłat możemy udzielić po wyrażeniu zgody przez Darczyńców".

Jak wynika z tabeli opublikowanej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, nagrody otrzymało 21 ministrów. Były to kwoty od 65 do 80 tys. złotych. Dodatkowo od 37 tys. do prawie 60 tys. otrzymali ministrowie w KPRM, a ówczesna premier Beata Szydło otrzymała 65 tys. złotych.

Jak wylicza TVN24 deklaracje o dokonaniu wpłat złożyło jednak publicznie 14 szefów resortów i co najmniej sześciu wiceministrów, których nagrodziła była premier, a suma wszystkich nagród przyznanych w 2017 r. wynosiła ponad 2 mln zł.