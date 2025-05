Donald Tusk ogłasza „nowe otwarcie w relacjach polsko-niemieckich”

7 maja w Warszawie odbyło się spotkanie premiera Donalda Tuska z Friedrichem Merzem, nowym kanclerzem Niemiec. Politycy – jak wyjaśnili na konferencji prasowej – rozmawiali o współpracy dwustronnej, bieżącej agendzie unijnej i międzynarodowej, a także sprawach bezpieczeństwa i obrony.

Donald Tusk: Bardzo dobrze znam poglądy Friedricha Merza. Patrzę na relacje Polska-Niemcy z optymizmem

Jak powiedział Donald Tusk, z Friedrichem Merzem rozmawiał między innymi o kwestii migracyjnej. - Ten temat wywołuje uzasadnione emocje i lęki, a także wpływa na losy polityczne całej Europy – stwierdził premier. - Jestem bardzo zadowolony z tego, że wspólnie szukamy rozwiązań. Naszą troską powinno być wzmocnienie i utrzymanie Schengen – dodał polityk na wspólnej konferencji prasowej z nowym kanclerzem Niemiec.

Szef polskiego rządu zaznaczył także, że „jest przekonany, że dobrze zna poglądy Friedricha Merza – jego stosunek do naszych relacji, do Polski i do Europy”. - Wiem wystarczająco dużo, by z optymizmem patrzeć na przyszłość naszych relacji – podkreślił Donald Tusk. - Ogłaszam nowe otwarcie w relacjach polsko-niemieckich, być może najważniejsze w ostatnich 30 latach – podkreślił.

Tusk: Relacje polsko-niemieckie są niezwykle ważne dla przyszłości Europy

Donald Tusk zaznaczył również, że odwiedzenie Paryża i Warszawy w pierwszym dniu urzędowania, „pokazuje bardzo wyraźnie, jak ważne dla przyszłości Europy są relacje polsko-niemieckie”. - Silna Europa będzie tylko wtedy, kiedy będziemy brali za to wspólną i pełną odpowiedzialność - podkreślił premier.