Impact przyzwyczaił nas do dynamicznych rozmów z udziałem gości światowego formatu i krótkich form – paneli – co zresztą wyróżnia wielkopolską imprezę wśród innych gospodarczych kongresów organizowanych w naszym kraju. Podobnie będzie i w tym roku, a udział w 25-minutowych rozmowach np. czterech panelistów z pewnością zmotywuje ich i moderatorów do efektywnych dyskusji.

Tegoroczne wydarzenie zaplanowane na 14 i 15 maja ma w swojej agendzie mocne ujęcie najważniejszych światowych tematów, także z udziałem znamienitych zagranicznych gości.

Kluczowym top speakerem będzie były prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama, który pojawi się na scenie drugiego dnia i ten punkt programu będzie zwieńczeniem tegorocznej edycji. Rozmowę z Obamą poprowadzi Timothy Snyder, amerykański historyk i profesor Uniwersytetu Yale. Dla przypomnienia rok temu gwiazdą Impactu była żona Baracka Obamy, Michelle.

A co wcześniej? W Poznaniu będzie można wysłuchać np., co do powiedzenia w kwestii wpływu zmian klimatu na gospodarkę ma John Kerry, były sekretarz stanu USA w latach 2013–2017.

Dokąd zmierza Europa?

Jednym z tematów, które mogą przyciągnąć uwagę będzie odmieniana w ostatnich miesiącach przez wszystkie przypadku konkurencyjność Europy. Z kolei o historii, liberalizmie i demokracji w niespokojnych czasach opowiadał będzie Francis Fukujama, amerykański politolog, ekonomista polityczny, badacz stosunków międzynarodowych i pisarz. W niedawnym wywiadzie dla „Rz” mówił, że Europa musi zacząć działać jak jedno państwo, a nie tylko szeroki sojusz krajów. Podkreślał, że to będzie świat szczególnie niebezpieczny dla państw średnich i małych, które są blisko wielkich mocarstw, a siła staje się jedynym ważnym wskaźnikiem sukcesu. I ma niewiele wspólnego z zasadami.

W Poznaniu będzie obecny m.in. Daniel Lawton, zastępca szefa Misji w Ambasadzie USA w Warszawie, a wcześniej dyrektor grupy zadaniowej ds. Ukrainy w Departamencie Stanu USA oraz Manfred Boudreaux-Dehmer, pierwszy Chief Information Officer (CIO) NATO.

O tym, co siedzi w głowie Elona Muska i jaka przyszłość czeka Dolinę Krzemową, powie Ashlee Vance, amerykański reporter, pisarz i filmowiec. Znany jest z wydanej w 2015 roku biografii Elona Muska – „Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future”.

W Poznaniu pojawi się bardzo silna reprezentacja polskiego rządu. O o polskiej strategii bezpieczeństwa opowie wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. O innym rodzaju zagrożeń – cyber oraz o wojnie informacyjnej, której jesteśmy uczestnikami, będzie mówił natomiast wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Swoją obecność w stolicy Wielkopolski potwierdzili ministrowie: spraw zagranicznych Radek Sikorski, finansów Andrzej Domański i aktywów państwowych Jakub Jaworowski, sportu i turystyki Sławomir Nitras, a także klimatu i środowiska – Paulina Hennig-Kloska, edukacji narodowe Barbara Nowacka oraz rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk, który będzie przekonywał, że mniej biurokracji, to więcej rozwoju, a realizowana deregulacja będzie impulsem dla polskiej gospodarki.

Świat finansów

Obecni w Poznaniu przedstawiciele branży finansowej na pewno skupią swą uwagę na tym, co będzie miał im do powiedzenia przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego prof. Jacek Jastrzębski.

O tym, co może czekać gospodarkę w tym i kolejnych latach, opowie z kolei m.in. Maciej Reluga, członek zarządu Santander Bank Polska. Co ciekawe, w tym samym panelu wystąpi także Alexandra Habeler-Drabek, członkini zarządu Erste Banku, który dopiero co ogłosił plan przejęcia właśnie Santander Bank Polska. Razem z nimi pojawią się Ricardo Hausmann, założyciel i dyrektor Harvard’s Growth Lab oraz Rafik Hariri Professor of the Practice of International Political Economy w Harvard Kennedy School. Jak podkreślają organizatorzy, pod jego kierownictwem Laboratorium Wzrostu stało się jednym z najbardziej cenionych i wpływowych ośrodków badań nad wzrostem gospodarczym i rozwojem na całym świecie.

MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z IMPACT