W kolejnych dniach przewidziane są poranne i wieczorne sesje głosowań. Zależnie od wyników głosowania odpowiedni kolor dymu pojawiać się będzie ok. godz. 10.30, 12.00, 17.30 lub 19.00. Jeżeli nowy papież nie zostanie wybrany, karty do głosowań będą spalane po dwóch sesjach.

Jak pisał wcześniej w „Rzeczpospolitej” Tomasz Krzyżak, który przebywa obecnie w Rzymie, pierwsze głosowanie jest zazwyczaj sondażowe. Biały dym zwiastujący wybór papieża możemy zobaczyć w czwartek. By wybrać Benedykta XVI w 2005 r. kardynałowie potrzebowali czterech głosowań, przy wyborze Franciszka było ich pięć. Wkrótce po tym, jak nad placem św. Piotra pojawi się dym, nowy papież wyjdzie na balkon Bazyliki św. Piotra, by pozdrowić wiernych. Wcześniej jednak wybór papieża ogłosi światu jeden z kardynałów.

Przygotowania do konklawe. Kardynałowie zakwaterowani w Domu Św. Marty

Do rana wszyscy kardynałowie elektorzy mieli możliwość zakwaterowania się w pokojach – przydzielonych drogą losowania – w Domu Świętej Marty, który jest miejscem ich pobytu podczas konklawe. Budynek ten dostępny jest obecnie wyłącznie dla uczestników głosowania. Przed rozpoczęciem konklawe opuścili go dotychczasowi mieszkańcy, będący przede wszystkim duchownymi z Kurii Rzymskiej.

Dzień rozpoczęcia konklawe rozpoczęła msza św. w Bazylice św. Piotra, w której uczestniczyli wszyscy członkowie Kolegium Kardynalskiego – również ci, którzy, mając ukończone 80 lat, nie wzięli udziału w wyborach. Mszy przewodniczył kard. Giovani Batista Re, dziekan Kolegium Kardynalskiego.

Po południu – o godz. 16.30 – purpuraci przeszli w uroczystej procesji do Kaplicy Sykstyńskiej. Tam – w świetle kamer – złożyli przysięgę. Później wszyscy, którzy nie uczestniczyli w konklawe, wyszli na zewnątrz. Drzwi Kaplicy Sykstyńskiej zostały zamknięte przez kard. George'a Jacoba Koovakada. To 51-letni indyjski duchowny syromalabarski, doktor prawa kanonicznego, dyplomata, który do Kolegium Kardynalskiego został włączony 7 grudnia 2024 r., a od stycznia 2025 r. był prefektem Dykasterii ds. Dialogu Międzyreligijnego.