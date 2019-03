Mateusz Morawiecki: Zachowaliśmy górnictwo - perłę polskiego przemysłu

- Śląsk może być, i musi być, Doliną Krzemową Polski i Europy. Mamy ku temu wszelkie predyspozycje - powiedział na konwencji PiS w Katowicach premier Mateusz Morawiecki.

Wcześniej głos zabrał prezes PiS Jarosław Kaczyński. W swoim wystąpieniu odniósł się do słów wiceprezydenta Warszawy. Paweł Rabiej mówił o wprowadzeniu adopcji przez pary jednopłciowe.

- Nie chodzi o żadną tolerancję, chodzi o afirmację związków jednopłciowych. Tu mówimy nie, szczególnie jeśli chodzi o dzieci, wara od naszych dzieci - powiedział Kaczyński.

Premier Morawiecki skupił się w swoim wystąpieniu m.in. na kwestiach ekonomicznych. - To co obiecaliśmy trzy lata temu, co wydawało się niemalże niemożliwe, staje się rzeczywistością. Zachowaliśmy tę perłę przemysłu, polskie koło napędowe, czyli polskie górnictwo, energetykę opartą o górnictwo węglowe jednocześnie potrafiliśmy rozwijać innowacyjne nowe przemysły, nowe branże, nowe sektory, nowe firmy - powiedział.

Odniósł się także do zbliżających się wyborów europejskich. - Wiem, że nasi europarlamentarzyści, mam nadzieję, że zostaną wybrani (...) wszyscy oni zapewnią, że interesy polskie będą strzeżone, a nie lekceważone - zapowiedział.

- Jesteśmy sercem Europy i dbamy o interesy Polski, ale jednocześnie dbamy tym samym o interesy całej Europy - dodał.

- Polska może być jeszcze silniejsza i to zależy przede wszystkim od naszej woli, od siły woli. Od tego, czy odnajdziemy w sobie tę dodatkową iskrę mobilizacji, tą potrzebę parcia do przodu, bo my stoimy po stronie wolności, demokracji, po stronie zwykłego człowieka - kontynuował szef rządu.