Bezrobocie w Wielkiej Brytanii najwyższe od 3 lat

Według ONS (Office for National Statistics – Biuro Statystyczne) rośnie nadal stopa zwolnień pracowników. Liczba zwolnień jest najwyższa od 2009 roku i nie zapowiada się, by miało być lepiej. Rząd szykuje się bowiem do nałożenia surowych zasad lokalnych restrykcji przeciw pandemicznych, które mogą zmusić niektóre firmy do zamknięcia, a w efekcie większego bezrobocia.