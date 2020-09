To koniec rynku pracownika. Firmy likwidują miejsca pracy

Jak podał w czwartek GUS, od kwietnia do czerwca nad Wisłą powstało 81,9 tys. miejsc pracy, o ponad połowę mniej niż we wcześniejszym kwartale i o 44 proc. mniej niż w II kwartale ub.r. Jednocześnie podmioty gospodarcze zlikwidowały 93,6 tys. miejsc pracy. To o 22 proc. mniej niż w I kwartale br., ale o 14 proc. więcej niż rok wcześniej.

