Bunt pracowników. Odmawiają powrotu do biur

Deutsche Bank zrezygnował z kilku pięter w budynku we Frankfurcie, wcześniej na tej powierzchni pracowało ponad 1000 osób. HSBC Germany w Duesseldorfie nie będzie wynajmował już biur w sześciu lokalizacjach, tylko skonsoliduje biznes w jednym miejscu o powierzchni mniejszej niż połowa poprzednio wynajmowana. Z kolei francuski BNP Paribas w swojej siedzibie we Frankfurcie przewiduje miejsce w biurach jedynie dla 60 proc. zatrudnionych przed pandemią COVID-19, bo będą tam rotacje w pracy zdalnej. Podobne plany mają banki regionalne DZ Bank AG i BayernLB, gdzie spoza biura pracuje 70 proc. zespołu i o tyle została ograniczona powierzchnia jaką zajmował.

Dla branży nieruchomości biurowych to niepokojąca wiadomość, bo tendencja ograniczania pracy w biurach jest odczuwalna w całej Europie, ale szczególnie widoczne jest to w Niemczech. Natomiast pracodawcy mają z tego powodu rosnące oszczędności. Mniej zapłacą nie tylko za wynajem, ale i za media. Co ciekawe — zwraca uwagę Bloomberg— ta tendencja jest zauważalna przede wszystkim w Europie, bo już np. w Stanach Zjednoczonych Goldman Sachs polecił wszystkim pracownikom wrócić za biurka, które zajmowali przed pandemią.

