Pracy dla młodych przybywa, ale rosną też wymagania pracodawców

– Wszystko wskazuje na stopniowy powrót do normalności. Firmy wracają, choć ostrożnie, do programów stażowych i nowych rekrutacji – zauważa Iwona Szmitkowska, prezes agencji zatrudnienia Work Service. Według niej tak jest szczególności w branżach, które – jak produkcja – działały bez zakłóceń lub zwiększyły zapotrzebowanie na pracowników z powodu wzrostu popytu. Latem sytuacja powinna się poprawić, w tym w branży HoReCa, która najbardziej ucierpiała podczas pandemii.

Sami młodzi, jak wynika z badań Randstad Polska, też z coraz większym optymizmem widzą się na rynku pracy. – Obecnie tylko 9 proc. osób w wieku 18–29 lat dostrzega duże ryzyko utraty pracy, podczas gdy w czasie pierwszego uderzenia pandemii ten odsetek wynosił 28 proc. – zauważa Mateusz Żydek z Randstad Polska. Ok. 76 proc. początkujących pracowników ocenia, że ma duże szanse dla znalezienie tak samo dobrej lub lepszej pracy niż obecna. To najwyższy wskaźnik wśród badanych grup wiekowych.

Warto tu podkreślić, że młodzi należą do największych „ofiar" kryzysu pandemicznego. – Jak wynika z danych Eurostatu, stopa bezrobocia wśród osób do 25. roku życia rosła w czasie pandemii w całej UE, a w Polsce sięgnęła 15 proc. W ciągu roku bezrobocie w tej grupie zwiększyło się o 5,2 pkt proc., co jest trzecim najszybszym przyrostem w Unii – przypomina Artur Skiba, prezes firmy Antal. W tym czasie stopa bezrobocia ogółem w Polsce prawie się nie zmieniła i oscylowała między 3 proc. a 3,4 proc.

Obecne zmiany na rynku pracy są więc dla młodych dobrą informacją. Eksperci ostrzegają jednak, że pandemia negatywnie wpłynęła na perspektywy zawodowe ludzi wchodzących na rynek pracy. Bezrobocie wzrosło w tej właśnie grupie najszybciej. – I nie ma wątpliwości co do tego, że impakt będzie długoterminowy; przełoży się na wynagrodzenia i perspektywy awansu – przewiduje prezes Szmitkowska.

– W nowej postpandemicznej rzeczywistości powstawać będzie więcej stanowisk specjalistycznych – ocenia Monika Wojciechowska, menedżer w HRK. Jak wyjaśnia, firmy przeszły przyspieszoną rewolucję w zakresie cyfryzacji i automatyzacji procesów produkcyjnych i sprzedażowych. A to oznacza, że od kandydatów będą wymagać wyższych kwalifikacji i specjalistycznych umiejętności. Należy również oczekiwać, że polskie firmy będą chciały pełnić większą rolę na rynkach międzynarodowych, co jest szansą dla ambitnych talentów.

Według niego już obecnie takie nastawienie widać w procesie rekrutacyjnym, a młodym kandydatom co do zasady trudniej spełnić te wymagania. Ich sytuacji nie ułatwia upowszechnianie się pracy zdalnej. Co prawda akurat młodym bardzo przypadła ona do gustu, jednak wdrażanie nowych pracowników w ich obowiązki oraz nawiązywanie niezbędnych w firmie relacji jest mocno utrudnione w formule online.