Goldman Sachs: Szykuje się rekordowa liczba wniosków o zasiłek

Po latach boomu gospodarczego, który sprowadził stopę bezrobocia w USA do 50-letniego minimum, nagle w wyniku pandemii koronawirusa pojawiło się widmo wzrostu bezrobocia na skalę niespotykaną od początku Wielkiego Kryzysu. W środę sekretarz skarbu Steven T. Mnuchin ostrzegł ustawodawców, że bezrobocie może wzrosnąć do 20 proc., w porównaniu z 3,6 proc. w styczniu.

Tylko w ubiegłym tygodniu 281 tys. Amerykanów złożyło wniosek o zasiłek dla bezrobotnych. Był to 33-proc. wzrost w ujęciu tygodniowym.

To jednak nic w porównaniu z prognozami analityków z Goldman Sachs, którzy spodziewają się w tym tygodniu wzrostu wniosków o zasiłek do rekordowego poziomu 2,25 mln. Do tej pory historyczny szczyt odnotowano w październiku 1982 r. kiedy Amerykanie złożyli w ciągu tygodnia 695 tys. wniosków.