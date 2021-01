Polacy gorzej oceniają swoje szanse na rynku pracy

Pomimo to w 2021 r. polscy pracownicy wchodzili z większymi obawami o stabilność zatrudnienia i z mniejszą pewnością co do swoich szans na rynku pracy niż jeszcze w III kw. 2020. Wprawdzie 79 proc. oceniało, że w razie potrzeby w ciągu pół roku znajdą jakąkolwiek pracę, lecz tych wskazań było znacznie mniej niż rok wcześniej (88 proc.). Na jednym z najniższych poziomów od lat były oczekiwania dotyczące znalezienia pracy co najmniej tak samo dobrej jak obecna – liczyło na to 55 proc. badanych, czyli o 16 pkt proc. mniej niż rok wcześniej.