Firmy rzadziej rekrutują, ale częściej chcą szkolić

Ponad sześć na dziesięć (63 proc.) październikowych ogłoszeń o pracę proponowało kandydatom różnego rodzaju szkolenia. To najwięcej w tym roku. Prawie co druga oferta obiecywała atrakcyjne wynagrodzenie i pakiet medyczny - wynika z analizy tysiąca ogłoszeń na portalach Pracuj.pl i Olx w najnowszym raporcie firmy doradczo-audytorskiej Grant Thornton dotyczącym październikowych rekrutacji online. Według raportu, który powstał na podstawie danych zebranych przez firmę Element z 50 największych portali pracy, październik przyniósł ponad 10-proc. spadek liczby ofert zatrudnienia w porównaniu z wrześniem br. i ponad 20 proc. spadek w skali roku.

Większość, bo już 56 proc. z opublikowanych w ubiegłym miesiącu 240,3 tys. ofert, dotyczyło pracowników umysłowych. Oznacza to, że rekrutacja wraca do proporcji z 2019 r. zaburzonych w czasie lockdownu, gdy firmy nie dość, że mocno ograniczyły rekrutacje, to szukały głównie pracowników fizycznych. Teraz, po raz pierwszy od ośmiu miesięcy znów widać wyraźną przewagę popytu na pracę umysłową, co przekłada się na większą ofertę proponowanych przez firmy benefitów.

W październiku na jedną ofertę przypadało ich średnio 6,3 - podczas gdy wiosną ten wskaźnik nie dochodził do 5. Wtedy też rzadkością były szkolenia, które teraz wracają do poziomu sprzed roku. Natomiast wyraźnie (dwukrotnie) częściej niż przed rokiem firmy proponują dzisiaj wśród benefitów elastyczny czas pracy i pracę z domu (wzrost z 1 do 8 proc. ofert).

Chociaż większość zawodów i specjalizacji notuje w skali roku spadek liczby propozycji pracy, to niektóre mają swój czas. O jedną trzecią, do 334, wzrosła liczba ofert dla głównych księgowych. O ponad połowę większy wybór mieli specjaliści e-commerce (143) i aż dwukrotnie wzrosła w porównaniu z październikiem zeszłego roku liczba ofert dla specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa - tyle że i tak było ich jedynie 8.

Dużo większy wybór mają kandydaci do pracy w zawodach medycznych, które cieszą się teraz dużo większym popytem ze strony pracodawców- o ponad jedną trzecią w skali roku wzrosła liczba ofert dla ratowników medycznych a o ok. jedną piątą dla lekarzy i pielęgniarek (827 ofert).