Brexit odstrasza od pracy na Wyspach

Zachowanie nowego premiera Borisa Johnsona zwiększyło nerwowość. Johnson zapowiedział wyjście z Unii bez umowy, jeśli Bruksela nie pójdzie na ustępstwa, ale parlament zmusił go do zwrócenia się o zgodę na przedłużenie terminu rozstania i odrzucił jego wniosek o przedterminowe wybory.

Sezonowi chcą uciekać

Mimo kolejnego zwrotu resortu spraw wewnętrznych w sprawie imigrantów, pracownicy sezonowi nie chcą czekać, co będzie po brexicie — stwierdził portal Fruitnet.com.

Home Office ogłosił tym razem, że obywatele Unii przybywający na Wyspy po 31 października będą mogli występować o pozwolenia na pracę przez 3 lata, tak samo jak za kadencji poprzedniego ministra Sajida Javida. Kilka tygodni wcześniej nowa minister Priti Patel zasugerowała, że swoboda przemieszczania się skończy się wraz z rozstaniem z Unią, a Europejczycy nie będą mieć automatycznie prawa ubiegania się o pracę w W. Brytanii.

Przewodnicząca organizacji ogrodników i plantatorów kartofli NFU, Ali Capper stwierdziła, że zniesienie planu Leave to Remain, który pozwalałby przybyszom z Unii starać się o 36-miesięczną wizę z prawem pracy, wywołało czarną dziurę w polityce zatrudniania pracowników sezonowych.

Mimo przyjęcia przez NFU z zadowoleniem zmiany stanowiska brytyjskiego rządu firmy werbunkowe, np. Jan-Willem Naerebout uważają, że takie zmiany „od Sasa do lasa” dotyczące praw imigrantów mocno zaszkodziły napływowi pracowników sezonowych.

Naerebout mający własną agencję pośrednictwa pracy Agri-HR mówi, że pracownicy sezonowi z Europy nie chcą ryzykować pobytu koło kolejnego terminu brexitu. — Mówią mi w innych firmach, że ludzie ci chcą być w domu 31 października. Czują się niepewnie, a to już jest naprawdę problem w niektórych sektorach — powiedział. Jemu samemu trudno znaleźć chętnych do pracy w obecnym klimacie. — Jest najtrudniej jak pamiętam od 20 lat, nie ma chętnych do pracy, bo funt znowu zanurkował, a pracownicy odczuwają boleśnie niepewność brexitu — cytuje go Fruitnet.

Naerebout rozwija więc działalność w krajach europejskich, aby zmniejszyć własne ryzyko. Uważa, że nawet twardy brexit dałby przynajmniej jakąś pewność sektorom zależnym od pracy najemnej z Unii. Doszły do niego dobre sygnały, że rząd chce zwiększyć w programie pilotażowym liczbę pracowników sezonowych spoza krajów Unii, co federacja NFU popiera.

Brytyjski rynek pracy poprawił się po referendum z czerwca 2016, bezrobocie zmalało do poziomu najniższego od 40 lat, a wzrosły płace.