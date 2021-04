Napięcie między Rosją a Ukrainą zmienia się kryzys w stosunkach Moskwy z Zachodem

Wzrost napięcia między Rosją a Ukrainą zamienia się w coraz większy kryzys w stosunkach Moskwy z Zachodem. Były prezydent Estonii Toomas Hendrik Ilves zaproponował wprost, by nie wpuszczać Rosjan do Europy (czyli UE). „Trzeba po prostu zamrozić wydawanie wiz, za wyjątkiem nagłych przypadków rodzinnych. Stawką jest bezpieczeństwo Europy. Musimy powiedzieć dość" – napisał na Facebooku.

Szef resortu (który jest też wicepremierem i pełni obowiązki ministra spraw zagranicznych) jeszcze w piątek chciał lecieć do Moskwy, by negocjować zakup szczepionki Sputnik V. Premier Andrij Babisz musiał go powstrzymywać, odmawiając zgody na użycie rządowego samolotu. Dzień później przedstawiciele służb specjalnych przedstawili rządowi dowody na to, że rosyjscy dyplomaci pracują dla wywiadu wojskowego GRU lub cywilnego SWR.