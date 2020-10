Spór o aborcję: Nie bierzcie dzieci na protesty - apleuje Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak AFP

Macie prawo do głoszenia swoich poglądów, ale nie wciągajcie w to dzieci - zaapelował do uczestników protestów ws. zakazu aborcji Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.