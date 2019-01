Banki nie chcą honorować notarialnych pełnomocnictw dostępu do konta

Banki nie chcą honorować notarialnych pełnomocnictw umożliwiających dostęp do konta osobom trzecim.

Do rzecznika praw obywatelskich wpływają skargi w tej sprawie. Banki bowiem nie uznają notarialnych pełnomocnictw, co ogranicza dostęp do pieniędzy na koncie osobom starszym, z niepełnosprawnościami, mającym trudności z chodzeniem czy przebywającym w szpitalach.

Banki wymagają, aby pełnomocnictwo było sporządzone w obecności ich pracownika, który jednak nie może dokonywać czynności np. w domu starszej osoby czy w szpitalu. Tymczasem prawo bankowe nie wymaga szczególnej formy pełnomocnictwa do rachunku bankowego. Ważne jest, by na jego podstawie można było zidentyfikować mocodawcę i pełnomocnika.

Zasady prawa dają obywatelowi możliwość dokonywania czynności prawnych przez pełnomocnika, jeżeli przepisy szczególne bądź specyfika czynności nie wymagają osobistego działania. Rzecznik praw obywatelskich postanowił więc wystąpić do Krajowej Rady Notarialnej w sprawie wypracowania wzoru pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, które instytucje finansowe mogłyby honorować. Notariusz może bowiem dokonać czynności notarialnej w innym miejscu niż jego kancelaria, jeśli przemawiają za tym szczególne okoliczności. Mogłoby to rozwiązać problem.

