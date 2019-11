Posłanki Razem wejdą do klubu z SLD i Wiosną

Przedstawiciele partii Razem - cztery kobiety, dwóch mężczyzn - dostali się do Sejmu z list KW SLD. Politycy Razem używają w odniesieniu do swych posłów żeńskiej formy "parlamentarzystki" argumentując, że w ich grupie jest więcej kobiet.

Przed wyborami politycy Razem deklarowali, że w Sejmie utworzą własny klub lub koło i nie wejdą do wspólnego klubu z SLD. - My jesteśmy umówieni na to, że jesteśmy różnorodni, i nie będziemy udawali, że tej różnorodności nie ma - mówił we wrześniu w Radiu Zet Adrian Zandberg.