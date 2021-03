Radcowie mają własną pomoc antykryzysową

O zwolnienie mogą się starać ci radcowie prawni, których przychody w 2020 r. w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa zmalały o co najmniej 30 proc. w stosunku do przychodów z 2019 r., „a jednocześnie to obniżenie przychodów wpływa negatywnie na zdolność do uiszczania składek członkowskich na rzecz samorządu radców prawnych". Jest też dodatkowy warunek: średni miesięczny przychód występującego o wsparcie radcy za styczeń i luty 2021 r. nie może przekraczać 4200 zł. Zwolnienie można uzyskać maksymalnie na sześć miesięcy i nie obejmuje ono płatności na ubezpieczenie.